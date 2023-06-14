Kuzey Koreli hackerlar 100 milyon dolarlık kripto para çaldı Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının, Atomic Wallet isimli kripto para uygulaması üzerindeki 100 milyon dolardan fazla değerde dijital parayı çaldığı ortaya çıktı.

AA & Ensonhaber

Son dönemlerin en popüler yatırım araçlarından biri haline gelen kripto paralar, bazı güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor. Kripto para saldırıları denince akla ilk olarak Kuzey Kore geliyor.

Eylül ayında yayınlanan bir raporda, Lazarus isimli grubun, 2018’den itibaren her yıl ortalama 200 milyon doları aşan büyük miktarda sanal para çaldığı yer alıyor.

Birleşmiş Milletler güvenlik konseyine göre, bu saldırılardan elde edilen gelir, Kuzey Kore’nin nükleer silah ve balistik füze programlarını desteklemeye gidiyor.

Kuzey Kore'den bir vurgun daha

Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının, Atomic Wallet isimli kripto para uygulaması üzerindeki 100 milyon dolardan fazla değerde dijital parayı çaldığı ortaya çıktı.

Söz konusu bilgisayar korsanlarının "Lazarus" ismiyle bilinen Kuzey Kore merkezli siber suç çetesinin mensupları olduğu belirlendi.

Estonya merkezli Atomic Wallet ise söz konusu olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Şirket daha önce sistemlerine sızıldığını kabul etmiş ve bunu soruşturmak üzere analiz firması Chainalysis ile anlaşmıştı.