Kuzey Koreli öğrenciler, ABD'deki hacker yarışmasını kazandı Kuzey Koreli bilgisayar bilimi öğrencileri, ABD merkezli HackerEarth şirketinin düzenlediği "bilgisayar korsanlığı" yarışmasını kazanmayı başardı.

AA & Ensonhaber

Son dönemlerin en popüler yatırım araçlarından biri haline gelen kripto paralar, bazı güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor. Kripto para saldırıları denince akla ilk olarak Kuzey Kore geliyor.

Eylül ayında yayınlanan bir raporda, Lazarus isimli grubun, 2018’den itibaren her yıl ortalama 200 milyon doları aşan büyük miktarda sanal para çaldığı yer alıyor.

Birleşmiş Milletler güvenlik konseyine göre, bu saldırılardan elde edilen gelir, Kuzey Kore’nin nükleer silah ve balistik füze programlarını desteklemeye gidiyor.

Kuzey Koreli öğrenciler şimdiden yetişiyor

Kuzey Koreli bilgisayar bilimi öğrencileri, ABD merkezli HackerEarth şirketinin düzenlediği "bilgisayar korsanlığı" yarışmasını kazanmayı başardı. İlk 5 sırayı alan Kuzey Koreli öğrenciler, yarışmada tam puan aldı.

ABD merkezli siber güvenlik şirketi Recorded Future'da kıdemli bir istihbarat analisti olan Mitch Haszard, basına verdiği demeçte, bu tür yarışmaların Kuzey Koreli öğrencilerin becerilerini geliştirmede büyük rol oynayabileceğini söyledi.

Kuzey Kore'de başarılı öğrencilerin devlet güdümünde olduğu ve son yıllarda da bu öğrencilerin istihbarat edinme amacıyla bilgisayar korsanlığına yönlendirildiği kaydediliyor.