NASA, çarpışmak üzere olan 4 kara deliği gözlemledi NASA'nın Chandra X-ışını Gözlemevi, çarpışmak ve birleşmek üzere olan cüce galaksi çiftlerini tespit etti. Bu birleşmeler nedeniyle, galaksilerin merkezinde yer alan kara delikler de çarpışacak.

Her türlü maddeyi ve ışığı kendisine çekebilecek kadar güçlü bir çekim alanı olan ve kütleleri oldukça büyük olan kara delikler, günümüzde hala gizemini koruyor.

NASA'nın Chandra X-ışını Gözlemevi, çarpışmak ve birleşmek üzere olan cüce galaksi çiftlerini gözlemledi.

İlk çiftin 760 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir kümede, ikinci çiftinse 3,2 milyar ışık yılından daha uzakta olduğu belirlendi.

Kara delikler de çarpışacak

Bu birleşmeler nedeniyle, galaksilerin merkezinde yer alan kara delikler de çarpışacak. Sonuçta daha büyük galaksiler ve daha yüksek kütleli kara delikler meydana gelecek.

Yeni gözlemler, evrenin ilk zamanlarının daha iyi anlaşılmasını sağlayacak. Evreni meydana getirdiği varsayılan Büyük Patlama'dan sonraki yıllarda evrenin bu cüce galaksilerle dolduğu düşünülüyor.

Astronomlara göre bu cüce galaksiler zamanla birleşti ve Samanyolu gibi daha büyük gökadaları meydana getirdi.