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    NASA'nın Perseverance uzay aracı Mars yolculuğunu yarıladı

    30 Temmuz 2020 tarihinde Mars'a gitmek üzere fırlatılan Perseverance uzay aracı, yolculuğun yarısını katetti.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2020 - 10:07
    • Güncelleme : 01.11.2020 - 10:16
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    NASA'nın Perseverance uzay aracı Mars yolculuğunu yarıladı

    NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance aracı, 7 ay sürecek yolculuğun ardından Şubat 2021'de kızıl gezegene inmiş olacak.

    Kameralar ile donatılmış küçük bir Mars helikopterinin eşlik ettiği araç, Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak.

    YOLU YARILADI

    NASA, Perseverance aracının sorunsuz bir şekilde Mars'a ilerlediğini ve yolun yarısını tamamladığını açıkladı. Bu da aracın 3 ayda yaklaşık 235 milyon kilometrelik bir uzay uçuşunu tamamladığı anlamına geliyor.

    nasa

    Perseverance uzay aracının yolun yarısına gelmesi, uçuş rotası nedeniyle Dünya ile Mars'ın tam ortasında olduğu anlamına gelmiyor.

    Mars ve Dünya arası düz bir rota olarak düşünüldüğünde, araç şu anda Dünya'dan 42.7 milyon km uzaklıkta ve Mars'ın 28.8 milyon km gerisinde.

    Perseverance gezegenler arası yolculuğuna devam ederken, görev ekibi her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için uzay aracının sistemlerinde sürekli kontroller yapıyor.

    Şu anda Mars yolunda olan tek araç Perseverance değil. Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin fırlattığı araçlar da şu an Mars'a doğru ilerliyor ve tüm araçların Şubat 2021'de kızıl gezegene iniş yapması bekleniyor.

    Instagram: @eshteknoloji

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