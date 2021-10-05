Nokia G300 5G'nin özellikleri belli oldu

HMD Global'in yakında piyasaya süreceği Nokia G300 5G'nin görüntüleri ve teknik özellikleri sızdırıldı.

Finlandiyalı HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla pazara tutunmaya çalışıyor.

Son zamanlarda 5G destekli modellere ağırlık veren şirket, yakında Nokia G300 5G' ile karşımıza çıkacak. Telefonun ilk görüntüleri ve teknik özellikleri internete düştü.

NOKIA G300 5G ÖZELLİKLERİ

6.57 inç büyüklüğünde ve 1600 x 720 piksel çözünürlüğünde LCD ekrana sahip Nokia G300, Adreno 619 GPU birimine sahip sekiz çekirdekli Snapdragon 480 işlemcisinden güç alıyor.

Akıllı telefonun arka panelinde 16 megapiksel ana sensör, 5 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemi yer alırken, ön kısımda ise damla çentiğine yerleştirilmiş 8MP tek bir kamera karşımıza çıkıyor.

Nokia G300 5G'nin nasıl bir fiyat etiketiyle sunulacağı ve çıkış tarihi henüz bilinmiyor. Ancak şirkete yakın kaynaklar, HMD Global'in telefonu 6 Ekim tarihinde Nokia T20 tablet modeliyle birlikte duyuracağını söylüyor.