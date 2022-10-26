Nvidia GeForce RTX 4090 modellerinde yangın riski var

Piyasanın en güçlü oyuncu kartı olan GeForce RTX 4090 kullanıcıları, güç girişinin yanmasından şikayet ediyor.

Nvidia, RTX 3000 serisinden daha performanslı olan RTX 4000 modellerini eylül ayında tanıtmış ve ardından satışa çıkarmıştı.

Nvidia GeForce RTX 4090 ekran kartı, RTX 3090 Ti modeline göre 2.3 kat daha fazla hassasiyet performansı sunuyor.

RTX 4090 modelleri yanıyor

Piyasanın en güçlü oyuncu kartı olan GeForce RTX 4090 kullanıcıları, güç girişinin yanmasından şikayet ediyor.

Nvidia’nın hali hazırdaki en güçlü oyuncu kartı olan GeForce RTX 4090, yoğun anlarda 660W güç tüketimine kadar çıkabiliyor. Bu da güç bağlantılarının zorlanmasına ve erimesine neden oluyor.

Bazı kullanıcılar, GeForce RTX 4090 ekran kartının 16-pinli güç bağlantısı ve 16-pinden 4x8 pine dönüşüm kablosunun yandığını rapor ediyor.

NVIDIA'nın yeni güç konnektöründeki yanma problemi, geçtiğimiz dönemlerde YouTuber JayzTwoCents tarafından gündeme getirilmiş, ancak Nvidia böyle bir sorunun var olmadığını söylemişti.

Üçüncü taraf bir kablo markası olan CableMod, sattığı 12VHPWR kablolar ile ilgili bir makale yayınlamış ve bu kabloların bükülü olmaması gerektiğini belirtmişti.

Şirkete göre sağlıklı bir kullanım için kablonun 35 mm boyunca düz bir şekilde olması gerekiyor. Kablolar fazla büküldüğünde, kablonun kendisinde veya pinlerde ısınma meydana gelebiliyor.