Nvidia'dan biyoteknoloji şirketine 50 milyon dolar yatırım Nvidia, ilaç keşfi için yapay zeka modellerinin gelişimini hızlandırmak amacıyla biyoteknoloji şirketi Recursion'a 50 milyon dolar yatırım yapacak.

AA ABD merkezli çip üreticisi Nvidia, ilaç keşfi için yapay zeka modellerinin gelişimini hızlandırmak amacıyla yeni yatırımını duyurdu. Şirket, bu kapsamda biyoteknoloji şirketi Recursion'a 50 milyon dolar yatırım yapacak. Şirketin açıklamasında, Recursion'ın yapay zeka modellerini Nvidia'nın bulut platformunda çalıştırmak için 23 bin terabaytı aşan biyolojik ve kimyasal veri kümelerini kullanacağı aktarıldı. Hisseler fırladı Söz konusu yatırım haberinin ardından Recursion'ın Nasdaq borsasında işlem gören hisseleri yüzde 115'in üzerinde değer kazandı.