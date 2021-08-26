Rusya'dan Twitter, Facebook ve WhatsApp'a para cezası

Rusya'da bir mahkeme; Twitter, Facebook ve WhatsApp'a şahsi bilgilere yönelik yasayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 36 milyon ruble (486 bin dolar) para cezası verdi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), ABD'li sosyal medya şirketleriyle savaşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz mayıs ayında, zararlı içerikleri kaldırmadığı için Google'a 4 milyon rubler ceza kesen başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi, ardından bu cezayı 7 milyon rubleye çıkarmıştı.

BU SEFERKİ CEZA FACEBOOK, TWITTER VE WHATSAPP'A

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Twitter, Facebook ve WhatsApp aleyhine açtığı davalar, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Rusya'daki şahsi bilgilerin korunmasına yönelik yasanın ihlal edilmesi nedeniyle, mevzuata uyulmadığı hükmüne varan mahkeme, söz konusu şirketlere toplam 36 milyon ruble (486 bin dolar) para cezası verdi.

Rus yasalarına göre; Twitter, Facebook ve WhatsApp gibi büyük internet şirketlerinin kullanıcılara ait bilgileri Rusya'da depolaması gerekiyor. Ülkede benzer ihlallerden ötürü LinkedIn, 2016'da yasaklanmıştı.

RUSYA, TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNE BASKI KURUYOR

Moskova, teknoloji şirketlerini yasaklı içerikleri kaldırmaya ve Rusya'da ofis açmaya zorluyor.

Devlet iletişim düzenleyicisi Roskomnadzor, Rus kullanıcılarının kişisel verilerinin Rus topraklarında saklanmasını istiyor.

Roskomnadzor ayrıca, 10 Mart’ta aldığı kararla; intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılmaması gerekçesiyle Twitter’ın hızını mobil cihazlarda yüzde 50 düzeyinde yavaşlatmıştı.