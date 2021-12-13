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    Samsung, mobil bölümünün ismini değiştirdi

    Samsung, mobil bölümünün ismini değiştirdi

    Samsung, yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak mobil bölümünün ismini değiştirme kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2021 - 09:44
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 11:12
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde tüketici elektroniği bölümünü, mobil cihaz bölümüyle birleştirmeyi planladığını açıklamıştı.

    Samsung, şimdi de ortaya çıkan yeni departmanın adını Samsung MX (Mobile Experience) olarak adlandırdığını açıkladı.

    MÜŞTERİ DENEYİMİ BİRİNCİ ÖNCELİK

    İsim değişikliğinin Galaxy akıllı telefon markası için yeni bir gelişim çağını başlatacağına ve bunun da kullanıcılara daha heyecan verici olanaklar sunacağına inanan şirket, müşteri deneyimini birinci öncelik haline getirecek.

    SAMSUNG MX

    Yeni isimlendirme, 10 Aralık itibarıyla yürürlüğe girdi ve artık şirketin tüm resmi evraklarında "Samsung MX" ismine yer verilecek.

    Samsung, ayrıca CES 2022'ye katılacağını ve etkinliğin 4 Ocak'ta gerçekleştirileceğini duyurdu.

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