Samsung, mobil bölümünün ismini değiştirdi

Samsung, yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak mobil bölümünün ismini değiştirme kararı aldı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde tüketici elektroniği bölümünü, mobil cihaz bölümüyle birleştirmeyi planladığını açıklamıştı.

Samsung, şimdi de ortaya çıkan yeni departmanın adını Samsung MX (Mobile Experience) olarak adlandırdığını açıkladı.

MÜŞTERİ DENEYİMİ BİRİNCİ ÖNCELİK

İsim değişikliğinin Galaxy akıllı telefon markası için yeni bir gelişim çağını başlatacağına ve bunun da kullanıcılara daha heyecan verici olanaklar sunacağına inanan şirket, müşteri deneyimini birinci öncelik haline getirecek.

Yeni isimlendirme, 10 Aralık itibarıyla yürürlüğe girdi ve artık şirketin tüm resmi evraklarında "Samsung MX" ismine yer verilecek.

Samsung, ayrıca CES 2022'ye katılacağını ve etkinliğin 4 Ocak'ta gerçekleştirileceğini duyurdu.