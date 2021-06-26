Telegram'a grup görüntülü görüşme özelliği geldi

Telegram, uzun zamandır beklenen görüntülü grup görüşmesi özelliğini kullanıma sundu.

Bildiğiniz gibi son zamanlarda WhatsApp'ın gizlilik ilkeleri oldukça tepki çekiyor. Verileri Facebook ile paylaşmak istemeyen kullanıcılar, uygulamayı birer birer terk ediyor.

Bu nedenle, Telegram gibi daha güvenli olduğu iddia edilen uygulamalara ilgi oldukça arttı. Milyonlarca kullanıcı, WhatsApp hesabını kapatarak Telegram'a geçti.

Bu fırsatı kaçırmak istemeyen Telegram geliştiricileri, uygulamaya yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

GRUP GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME GELDİ

İlk olarak Nisan 2020'de yapılan açıklama ile çok yakında geleceği duyurulan grup görüntülü görüşme özelliği, geciklemelerin ardından Telegram'a eklendi.

iOS, Android ve masaüstü uygulamalarının en son sürümüyle Telegram kullanıcıları grup sesli sohbetlerini video konferans görüşmelerine dönüştürebilecek

Şu an için 30 katılımcıya kadar görüşme imkanı sunan yeni özellikle birlikte kullanıcılar, aynı zamanda ekran paylaşımı da yapabilecek.

Telegram, aynı zamanda görüşmeye katılan kişi sayısının önümüzdeki dönemde artırılabileceğini ifade etti