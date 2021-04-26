Twitter, bahşiş kutusu özelliği üzerinde çalışıyor

Twitter, kullanıcıların beğendikleri paylaşımlara maddi destek verebilmelerini sağlayan bahşiş kutusu özelliğini test ediyor.

2020'de tarihinin en büyük siber saldırısını yaşayan Twitter, koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz yıl 1.14 milyar dolarlık zarar açıklamıştı.

Para kazanmak için yeni yollar arayan Twitter'ın ücretli üyelik seçeneği üzerinde çalıştığını ve gelirlerini artırmak için farklı alternatifler denediğini daha önce sizlerle paylaşmıştık.

Şirket, şimdi de kullanıcıların diğer kullanıcılara para gönderebilmesini sağlayan bahşiş kutusu özelliğini test ediyor.

KULLANICILAR BAHŞİŞ TOPLAYABİLECEK

Bu özellik ile kullanıcılar, kendileri için bir "bahşiş kutusu" oluşturabilecek. Böylelikle diğer Twitter kullanıcıları, farklı ödeme araçlarını kullanarak paylaşımlarını beğendikleri kullanıcıları maddi olarak destekleyebilecek.

Şu an için tespit edilen bağış araçları arasında Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal ve Venmo yer alıyor. Twitter'ın ise bu ödemelerden ne kadar bir komisyon alacağı bilinmiyor.

Şirket ayrıca, bir süredir Superfollow isimli bir ücretli abonelik sistemi ile Twitter'ın Clubhouse'a benzeyen özelliği Twitter Spaces'e de bahşiş kutusu özelliği getirmeye çalışıyor.

