Uluslararası Uzay İstasyonu çıplak gözle nasıl izlenir

Dünya yörüngesinde dolaşan Uluslararası Uzay İstasyonu'nu, çıplak gözle nasıl takip edebileceğinizi anlattık.

SpaceX ve NASA, 30 Mayıs akşamı 22.22 itibarıyla Uluslarası Uzay İstasyonu'na yeni SpaceX Crew Dragon kapsülü ile iki astronot fırlatmıştı.

Astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken'in içinde bulunduğu Crew Dragon, yine SpaceX'in geliştirdiği Falcon 9 roketiyle Florida'daki fırlatma merkezinden yola çıktı ve yaklaşık 19 saat süren yolculuğun ardından uzay istasyonuna ulaştı.

Söz konusu tarihi görev nedeniyle, Uluslararası Uzay İstasyonu'na olan ilgi de bir hayli arttı. Dünya'dan 400 kilometre yüksekte yer alan istasyonu çıplak gözle de gözlemleyebilirsiniz.

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU ÇIPLAK GÖZLE NASIL GÖRÜLÜR

Uluslararası Uzay İstasyonu, saatte 28 bin kilometrelik hızla Dünya'nın etrafında dolanıyor. Bu nedenle istasyonu çıplak gözle gözlemleyebilmeniz için doğru zamanda doğru yerde olmanız çok önemli.

İstasyon, bir günde yaklaşık 16 kez Dünya'yı dolaşıyor ve Güneş'ten gelen ışığı yansıtıyor. Ancak yansıma, istasyonun gündüz görünür olmasını sağlayacak kadar parlak olmadığından, genellikle en iyi gözlem gece saatlerinde yapılabiliyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bulunduğunuz bölgeden ne zaman geçeceğini öğrenmek için birkaç yöntem var.

İlk olarak aşağıdaki bağlantıdan NASA'nın uzay istasyonu izleme aracını kullanabilirsiniz. Bu araç, harita üzerinden istasyonun nerede olduğunu size gösterebiliyor.

İkinci yöntem olarak yine aşağıdaki bağlantıdan, bulunduğunuz bölgeden gök cisimlerinin ne zaman geçeceğini gösteren siteye ulaşabilirsiniz.

Sol taraftaki listeye tek tek tıklayıp Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) bulabilirsiniz. Ayrıca buradan, Starlink uydularının geçiş saatlerini ve güzergahını da görebilirsiniz.