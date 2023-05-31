Yapay zeka dopingi! Nvidia'nın piyasa değeri 1 trilyon doları aştı Nvidia'nın hisse değeri, beklentileri aşan gelir tahminleri sonrası yüzde 30'a yakın yükselirken, şirketin piyasa değeri 1 trilyon doları geride bıraktı.

ensonhaber.com

ABD merkezli ekran kartı ve çip üreticisi Nvidia, son zamanlarda yapay zeka destekli uygulamaların artması sayesinde satışları katladı. Talebe yetişmekte zorluk çeken şirketin gelir beklentileri, tahminleri aştı.

Nvidia'nın hisse değeri yüzde 28,4 artarak 405 dolara kadar yükseldi. Hisselerindeki yükselişle Nvidia'nın piyasa değeri de 1 trilyon dolara çıktı.

Şirketin hisselerindeki yükselişte, Nvidia'nın gelecek çeyreğe ilişkin satış tahminlerinin piyasa beklentilerini aşması etkili oldu.

Nvidia'nın açıklanan bilançosunda, gelecek çeyreğe ilişkin gelir beklentisinin 11 milyar dolar olduğu bildirildi. Piyasa beklentileri bunun 7,2 milyar dolar seviyesinde olacağı yönündeydi.

Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang da OpenAI'nin ChatGPT'si ve diğer yapay zeka uygulamaları gibi dil geliştiren araçların yükselişinin bilgi işlem gücüne talebi artırdığını söyledi.

Nvidia'nın beklenenden iyi olan gelir görünümü, diğer çip üreticileri ve yapay zeka uygulamaları geliştiren şirketlerin hisselerinin de yükselmesine yardımcı oldu.

Apple 2018’in ağustos ayında, Microsoft ise 2019’un ağustos ayında 1 trilyon dolar piyasa değerini görmüştü.