YouTube'un en çok izlenen videosu Baby Shark film oluyor

YouTube'un en çok izlenen videosu Baby Shark film oluyor

10 milyar görüntülenmeyi geçerek YouTube rekorlarını altüst eden Baby Shark, 2023 yılında film olarak vizyona girecek.

Güney Koreli bir eğitim şirketi olan Pinkfong tarafından hazırlanan Baby Shark isimli video, 2020'nin en çok izlenen YouTube videosu olmayı başarmış ve 2022'de 10 milyar izlenmeyi geçmişti.

18 Haziran 2016'da YouTube'a yüklenen söz konusu video, şu anda 10.2 milyar izlenmeyle YouTube'un en çok izlenen videosu konumunda.

Basitliğiyle akıllara yerleşen ve özellikle çocuklar arasında popüler olan Baby Shark, aynı zamanda Nickelodeon TV dizisi olmuş ve popülerliği Amerika kıtasına da taşınmıştı.

Baby Shark, 10 milyar izlenmeyi geçen ilk YouTube videosu oldu - VİDEO

BABY SHARK FİLMİ GELİYOR

Paramount Pictures tarafından yapılan açıklamalara göre, Baby Shark'ın uzun metrajlı filmi için çalışmalar başladı.

2023 yılında vizyona girmesi beklenen projede Nickelodeon Animation ve Pinkfong Company şirketleri de yer alacak.