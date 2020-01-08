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Trump, İran'ın saldırıları sonrası açıklama yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dün gece ABD üslerine gerçekleştirdiği füze saldırılarına ilişkin detaylı açıklama yapmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi | 08.01.2020 - 17:19..
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Trump, İran'ın saldırıları sonrası açıklama yapacak

Amerika'nın Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından İran düğmeye bastı ve Amerika'nın Irak'taki üslerine füzeli saldırı düzenledi.

İran devlet televizyonu 80 Amerikan askerinin öldürüldüğünü iddia etse de Amerikan makamları bu sayıyı kabul etmedi.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı ilk açıklamada her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

TRUMP SAAT VERDİ: 19.00

Başkan Trump, detaylı açıklama yapmak üzere kameralar karşısına geçecek.

Trump, 19.00'da açıklama yapacağını duyurdu.

Dünyada tüm gözler bu açıklamaya çevrildi.

Trump, İran'ın saldırıları sonrası açıklama yapacak

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