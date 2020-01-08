Trump, İran'ın saldırıları sonrası açıklama yapacak

ABD'nin son yıllarda öne çıkan rapçilerinden Cardi B, Donald Trump'ın İran politikalarına olan tepkisini belirterek, Nijerya vatandaşlığı almak için harekete geçtiğini açıkladı.

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Erdoğan ile Putin'den Libya için ateşkes çağrısı

Türkiye ile Rusya'nın mega projesi olan TürkAkım'ın açılışından sonra Putin ile Erdoğan, 2. bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Libya için ateşkes kararı alındı.