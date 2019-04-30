Turizm geliri birinci çeyrekte arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı birinci çeyrek (Ocak-Mart dönemi) turizm istatistikleri verilerini açıkladı.

Buna göre; turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan birinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,6 artarak 4 milyar 629 milyon 679 bin dolar oldu.

Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 80,3’ü yabancı ziyaretçilerden, yüzde 19,7’si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmekte. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 4 milyar 86 milyon 903 bin dolarını kişisel harcamalar, 542 milyon 776 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

ZİYARETÇİLERİN KİŞİ BAŞI ORTALAMA HARCAMASI

Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 678 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 765 dolar oldu.

ZİYARETÇİ SAYISI GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE ARTTI

Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2019 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,5 artarak 6 milyon 644 bin 391 kişi oldu. Bunların yüzde 82,2’sini 5 milyon 460 bin 380 kişi ile yabancılar, yüzde 17,8’ini ise 1 milyon 184 bin 11 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

TURİZM GİDERİ GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE AZALDI

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,1 azalarak 1 milyar 66 milyon 706 bin dolar oldu. Bunun 899 milyon 807 bin dolarını kişisel, 166 milyon 899 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,5 azalarak 2 milyon 17 bin 916 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 529 dolar olarak gerçekleşti.