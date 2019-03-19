Xiaomi'nin oyun telefonu Black Shark 2 tanıtıldı

Günümüzde oldukça gelişen akıllı telefon sektörü, mobil oyun piyasasını da bir hayli canlandırdı. Özellikle son zamanlarda popüler olmuş oyunlar, mobil sürümlerini de yayınlayarak telefon kullanıcılarına ulaşıyor. Bunun farkında olan bazı akıllı telefon üreticileri, oyunculara özel akıllı telefon üretme yarışına giriyor.

Geçtiğimiz yıl tanıttığı Black Shark oyuncu telefonu ile dikkatleri üzerine çeken Xiaomi, bir yıl sonra Black Shark 2'yi resmi olarak tanıttı. Gelin telefonun özelliklerine ve çıkış fiyatına hep beraber göz atalım.

XIAOMI BLACK SHARK 2 ÖZELLİKLERİ

Qualcomm Snapdragon 855 gibi son derece güçlü bir işlemciye sahip Black Shark 2'de Adreno 640 grafik birimi bulunuyor. 6,39 inç Full HD+ AMOLED ekran ile oyun zevkini artırmayı amaçlayan telefonda 12 MP + 12 MP olmak üzere iki arka kamera ve 20 MP bir ön kamera bulunuyor. 4000 mAh batarya kapasitesine sahip Black Shark 2, aynı zamanda hızlı şarjı da destekliyor.

6 GB, 8 GB ve 12 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneğine sahip olan Xiaomi Black Shark 2, 128 ve 256 GB depolama seçenekleri sunuyor. Android'in son sürümü Android 9 Pie işletim sistemine sahip telefonun fiyat seçenekleri ise şu şekilde:

6 GB RAM 128 GB depolama - 476 dolar

8 GB RAM 128 GB depolama - 520 dolar

8 GB RAM 256 GB depolama - 565 dolar

12 GB RAM 256 GB depolama - 625 dolar

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