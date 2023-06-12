Ordu'da yarışa katılan köpek boğulmaktan kurtarıldı Ordu'da triatletlerle birlikte denize atlayan bir köpek, yorulunca itfaiye ekipleri tarafından denizden alınarak kıyıya çıkarıldı.

İHA

Ordu'da bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ve 3 gün süren “2023 Ordu Triatlon Türkiye Kupası” ve “Okul Sporları Türkiye Şampiyonası” yarışları bugün sona eriyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya'nın startı ile başlayan yarışlarda triatletler kıyasıya mücadele ediyor.

Yarışlarda sporcular sırasıyla yüzme, bisiklet ve koşu olmak üzere 3 ayrı parkurda ter döküyor.

Yarışların üçüncü gününde ilginç bir olay yaşandı.

Köpek denize atladı

Yüzme yarışmalarının başlangıcının hemen ardından yarış alanına giren bir köpek, triatletlerle birlikte denize atladı.

Yüzme yarışmasında denize açılan ve atletlerle birlikte yüzen köpek bir müddet sonra yoruldu.

İtfaiye ekibi çıkardı

Kanocular köpeği kıyıya yaklaştırmak istedi, bunu fark eden Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, köpeği alarak kıyıya getirdi.

"Batmak üzereydi"

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fatsa Grup Amirliği’nde görev yapan itfaiye eri Emre Arslan, “Köpeğin çok yorulduğunu fark ettik ve hayvanın zarar görmemesi için tekneye alarak kıyıya çıkarttık. Hayvanlar bizim için çok önemli, her canlı için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Suda çok yorulmuştu ve batmak üzereydi, hemen müdahale ettik.” dedi.