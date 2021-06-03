Adana’da banyoda öldürülen kişinin katili yeğeninin kocası çıktı

Evinin banyosunda silahla vurularak öldürülen kişinin katili yeğeninin kocası çıktı. Yakalanan şüpheli, cinayeti itiraf ettikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hüseyin Erdoğan (55), 31 Mayıs Pazartesi günü ağabeyi ve ablası ile kaldığı Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Ulus Mahallesi’ndeki evin banyosunda silahla vuruldu.

Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdoğan kurtarılamadı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde yapılan çalışmalarda, 1 adet tabanca ve 5 adet boş kovan bulundu.

YATALAK AĞABEY OLANI BİTENİ ANLATTI

Evde Hüseyin Erdoğan ile birlikte yaşayan 2 kardeşten birinin yatalak olduğu, diğerinin ise aklen malul olduğu anlaşıldı.

Yatağa bağımlı Halit Erdoğan'ın, tanımadığı esmer bir şahsın eve gelerek önce banyoda bulunan kardeşine ateş ettiğini, daha sonra da 2 defa kendisine ateş ettiğini ancak kendisini vuramadığını, buna karşılık yatağının yanında bulunan kuru sıkı tabancayı şüpheliye doğrulttuğunu ve şüphelinin kaçtığını söylediği öğrenildi.

YEĞENİNİN KOCASI ÖLDÜRDÜ

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro polislerinin çalışmaların sonucunda, olayın gerçekleştiren kişinin Hüseyin Erdoğan’ın yeğeni ile evli olan T.A. olduğu belirlendi.

1 Haziran Salı günü T.A., saklandığı evin içeresinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇUNU KABUL ETTİ, TUTUKLANDI

T.A. emniyetteki ifadesinde, Hüseyin Erdoğan’ı ailevi nedenlerden ötürü öldürdüğünü söyleyerek suçunu kabul etti.

T.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.