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    Adana'da eve kilitlediği kızını itfaiye kurtardı: Rezil oldum

    Annesinin üzerine kapıyı kilitleyip çıkmasının ardından balkondan sarkan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayın ardından eve dönen anne, rezil olduğunu söyledi.
    • DHA
    • 19.04.2021 - 12:41
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 12:53
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    Adana'da eve kilitlediği kızını itfaiye kurtardı: Rezil oldum

    Dün saat 15.00 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesi Seyhan Mahallesi’nde 3 katlı binanın 2’nci katında oturan Damla T., kapıyı kızının üzerine kilitleyip evden ayrıldı.

    Bir süre sonra D.T., balkona çıkıp sarkmaya başladı. Dumuru fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

    İtfaiye erleri, vinç yardımıyla balkondaki D.T.’yi kurtardı.

    "ANNE, BENİ İTFAİYE KURTARDI"

    Durumu haber alan Damla T. eve geldi. Annesini gören D.T., “Anne, beni itfaiye kurtardı” diyerek ona sarıldı. Damla T. ise çevresindekilere, “Ben kapıyı kilitledim, düşmez. Ne var bunda? Rezil oldum.” dedi.

    Adana'da eve kilitlediği kızını itfaiye kurtardı: Rezil oldum VİDEO

    Adana da eve kilitlediği kızını itfaiye kurtardı: Rezil oldum #1

    Adana da eve kilitlediği kızını itfaiye kurtardı: Rezil oldum #2

    Adana da eve kilitlediği kızını itfaiye kurtardı: Rezil oldum #3

    Adana da eve kilitlediği kızını itfaiye kurtardı: Rezil oldum #4

    Adana da eve kilitlediği kızını itfaiye kurtardı: Rezil oldum #5

    Adana da eve kilitlediği kızını itfaiye kurtardı: Rezil oldum #6

    Adana da eve kilitlediği kızını itfaiye kurtardı: Rezil oldum #7

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