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    Ankara merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu

    2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınav sorularının örgüt mensuplarına temin edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 16 ilde operasyon yapıldı.
    • 01.11.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 09:39
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    Ankara merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu

    FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları tarafından 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınav sorularının usulsüz şekilde alındığı tespit edildi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, haksız menfaat temin edilmesine yönelik FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmalar çerçevesinde çalışma başlatıldı.

    16 ilde operasyon: 25 gözaltı kararı

    Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde de Ankara merkezli 16 ilde operasyon için düğmeye basıldı.

    İHA'nın haberine göre 25 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı işleminin uygulanacağı belirtildi.

    Suçları

    Şüphelilerin, soruşturma dosyalarına ilişkin düzenlenen olağandışılık analiz raporlarında tespit edilen kriterlerin bir kısmına uyduğu, haklarında örgüt evlerinde ve örgütün kamu çalışma evlerinde kaldıkları, işbu sınavlar dahil bir kısım sınav sorularının kendilerine verildiğine ilişkin beyanların bulunduğu, örgüt içinde mahrem imam konumunda bulunan kişiler ile meslek birlikteliklerinin olduğu, ayrıca örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ardışık arama gibi yöntemleri kullanmak suretiyle örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edildi.

    Aralarında akademisyenler de var

    Öte yandan gözaltı kararı verilen şüphelilerin bazılarının çeşitli üniversitelerde akademisyen oldukları, bazılarının ise kamu kuruluşları ve özel sektörde çalışma kayıtlarının bulundukları öğrenildi.


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