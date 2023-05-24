Antalya'da arkadaşını öldüren sanığın cezası belli oldu Antalya'da birlikte yemek yiyip, inşaatta okey oynadıktan sonra gittikleri ormanda, 36 yaşındaki İbrahim Deniz'i başına taşla vurup öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan 53 yaşındaki Nurmehmet Halifeoğlu'na, indirimsiz ömür boyu hapis cezası verildi.

DHA

Antalya'da yaşanan cinayette yargılanma süreci devam ediyor..

12 Aralık 2021'de Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ormanda gezintiye çıkan çocuklar, yol kenarında hareketsiz yatan birini görünce polise haber verdi.

İhbarla bölgeye gelen ekipler, 30-35 yaşlarında bir erkek cesediyle karşılaştı. Cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. İlk incelemede başına taşla vurulduğu görülen kişinin, 3 çocuk babası İbrahim Deniz olduğu belirlendi.

Polisin olayla ilgili gözaltına aldığı Nurmehmet Halifeoğlu, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Adli tıp raporu istendi

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Nurmehmet Halifeoğlu için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istendi. İddianamede; cinayetten önce ikilinin birlikte Döşemealtı ilçesine gittiği, yemek yedikleri ve sanığa ait inşaatta okey oynadıkları belirtildi. Davanın görüldüğü Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Adli Tıp 1'inci İhtisas Dairesi'nden İbrahim Deniz'in ölüm nedeninin tespiti için rapor istedi.

Raporda, Deniz'in ölüm nedenine ilişkin, 'Düşme sonucu kafasının taş ve kayalara çarpması ile mümkün olamayacağı, kafaya sert, künt bir cismin direkt vurulması ile oluşacak nitelikte olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur' ifadeleri yer aldı.

İndirimsiz müebbet hapis cezası verildi

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nurmehmet Halifeoğlu, SEGBİS ile katıldı, İbrahim Deniz'in yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Nurmehmet Halifeoğlu'na 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Heyet, cezada herhangi bir indirim uygulamadı.