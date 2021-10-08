Kamyona arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Hurdaya dönen araçtan çıkan sürücünün, şans eseri burnu kanamadı.

Saat 11.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Batı Çevre Yolu’nda bilgisayar mühendisi Muhammet Yavuz Petek, otomobilinin kontrolünü kaybetti.

Otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait Kaan Çetin'in kullandığı kamyona arkadan çarptı.

Hurdaya dönen otomobilden kendi çabasıyla çıkan Petek, kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Petek, kontrol amaçlı ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Antalya'da hurdaya dönen aracın sürücüsünün burnu bile kanamadı VİDEO



"BU DENLİ ŞİDDETLİ OLACAĞINI TAHMİN ETMİYORDUM"

Kaza nedeniyle büyük şok yaşadığını belirten kamyon şoförü Kaan Çetin, "Yolda temizlik çalışması yapıyorduk. Yolun en sağında çok ağır şekilde ilerlerken, arkadan otomobilin geldiğini fark ettim. Ama bu denli şiddetli olacağını tahmin etmiyordum. Şansı varmış. Böyle bir araçtan sağ çıktı." dedi.

















