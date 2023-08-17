Aydın’da bebek arabası devrildi, hırsız kadın durumdan faydalanıp cüzdan çaldı Halk pazarında bebek arabası devrildi, dalgınlıktan faydalanan bir kadın hırsız ise cüzdan çaldı. Olay, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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İHA

Turizm bölgeleri, şu sıralar en hareketli günlerini yaşıyor…

Aydın'ın Didim ilçesindeki Mavişehir Halk Pazarı’nda da bugün yoğunluk vardı.

Pazar yerine başında şapkası, elinde çantası ve bir çocuğuyla gelen kadın, alışveriş yapmak üzere duran kalabalığı fark etti.

Dalgınlıktan faydalanıp, çaldı

O esnada kalabalık gruptaki bir kadının bebek arabası devrildi.

Herkesin dikkati o yöne çevrilirken hırsız kadın, başka bir bebek arabası içindeki cüzdanı çaldı.

Kadının hırsızlık yaptığı anlar, pazar yerindeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Polis, inceleme başlattı

Hırsız kadının yanındaki çocukla bölgeden ayrıldığı görüldü.

Olay sonrasında cüzdanının çalındığını fark eden kadın, durumla ilgili polise şikayetçi oldu.

Güvenlik güçleri, hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.