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    Bartın’da selfie çekerken denize düştü

    Kayalıkların üzerinde selfie çekerken denize düşen Ürdün uyruklu üniversite öğrencisi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
    • DHA
    • 18.06.2021 - 14:23
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    Bartın’da selfie çekerken denize düştü

    Karabük Üniversitesi’nde öğrenim gören Ürdün uyruklu Seif Mohammad Yousef (19), arkadaşlarıyla birlikte gezmek için geldiği Bartın’ın Amasra ilçesindeki limanda bulunan kayalıkların üzerinde selfie çekerken dengesini kaybedip, denize düştü.

    Yüzme bilmediği belirtilen Yousef için arkadaşları vatandaşlardan yardım istedi.

    50 METRE AÇIĞA SÜRÜKLENDİ

    Yaklaşık 50 metre açığa sürüklenen Yousef, vatandaşlar tarafından kurtarılarak, kıyıya çıkartıldı.

    Baygın haldeki Seif Mohammad Yousef, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

    Bartın’da selfie çekerken denize düştü #1

    Bartın’da selfie çekerken denize düştü #2

    Bartın’da selfie çekerken denize düştü #3

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