İHA

Trafikte kural tanımayan sürücüler, isyan ettiriyor.

Başkalarının canlarını hiçe sayan magandalar, ölüme davetiye çıkarabiliyor.

Kilometrelerce ters gitti

Bu görüntüler, Yenişehir- kara yolunda kayda alındı.

Daha 2 gün ölümlü kazanın meydana geldiği bölgede bir sürücü, ters istikametten ilerledi.

Kilometrelerce giden sürücü, rahat tavırlarıyla ‘pes’ dedirtti.

Korna çalanları umursamadı

Duyarsız sürücünün korna çalanların ikazlarına aldırış etmemesi de dikkatlerden kaçmadı.

ile ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.