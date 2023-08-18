İHA
Trafikte kural tanımayan sürücüler, isyan ettiriyor.
Başkalarının canlarını hiçe sayan magandalar, ölüme davetiye çıkarabiliyor.
Kilometrelerce ters gitti
Bu görüntüler, Yenişehir-Bursa kara yolunda kayda alındı.
Daha 2 gün ölümlü kazanın meydana geldiği bölgede bir sürücü, ters istikametten ilerledi.
Kilometrelerce giden sürücü, rahat tavırlarıyla ‘pes’ dedirtti.
Korna çalanları umursamadı
Duyarsız sürücünün korna çalanların ikazlarına aldırış etmemesi de dikkatlerden kaçmadı.
Sürücü ile ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.