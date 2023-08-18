Bursa’da bir sürücü, ters şeritten kilometrelerce ilerledi Yenişehir-Bursa kara yolunda bir araç, diğer sürücülerin uyarısına rağmen kilometrelerce ters şeritten seyretti. O anlar, amatör kameralara yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Trafikte kural tanımayan sürücüler, isyan ettiriyor. Başkalarının canlarını hiçe sayan magandalar, ölüme davetiye çıkarabiliyor. Kilometrelerce ters gitti Bu görüntüler, Yenişehir-Bursa kara yolunda kayda alındı. Daha 2 gün ölümlü kazanın meydana geldiği bölgede bir sürücü, ters istikametten ilerledi. Kilometrelerce giden sürücü, rahat tavırlarıyla ‘pes’ dedirtti. Korna çalanları umursamadı Duyarsız sürücünün korna çalanların ikazlarına aldırış etmemesi de dikkatlerden kaçmadı. Sürücü ile ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.