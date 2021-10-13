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    Bursa'da intihar denerek üstü örtülen olaydan kazayla yaralama çıktı

    Yanlarındaki arkadaşlarının intihar ettiğini savunan şahıslar, sorguda silah doldururken kazayla arkadaşlarını vurduklarını itiraf etti.
    • İHA
    • 13.10.2021 - 09:59
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 10:27
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    Bursa'da intihar denerek üstü örtülen olaydan kazayla yaralama çıktı

    Dün akşam saatlerinde Bursa'nın Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi'nde yaşayan 29 yaşındaki B.T. ve beraberindeki arkadaşları, bir araya geldi.

    34 yaşındaki S.G., 37 yaşındaki S.G. ve 20 yaşındaki G.Y. isimli arkadaşları evde oturduğu sırada S.G.'nin elindeki silah, doldur boşalt yaparken ateş aldı.

    Silahtan çıkan kurşun B.T.'ye isabet etti. Sonrasında B.T.'nin silahla intihar ettiği ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

    İNTİHAR İHBARI ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

    Yaralı B.T. olay yerindeki müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Evde bulunan 3 kişi ise Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

    İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

    Burada ifadeleri alınan şüphelilerden S.G.'nin ilk ifadesinde, B.T.'yi yanlışlıkla kendisinin vurduğunu söylediği öğrenildi. Bunun üzerine emniyetteki işlemleri tamamlanan S.G. adliyeye sevk edildi.

    TUTUKLANDI

    Yaralı B.T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, mahkemeye çıkarılan S.G.'nin ise tutuklandığı öğrenildi.

    Bursa da intihar denerek üstü örtülen olaydan kazayla yaralama çıktı #1

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