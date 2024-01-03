Elazığ'da veresiyeden kurtulmak isteyen esnaf bahaneleri sıraladı: 'Çekim kalmamış, dövizim var...' Bazı müşterilerinin kıraathaneye gelerek veresiye ısrarlarından bıkan işletmeci, iş yerinin camına ilginç bir liste astı. Yazıda, "Kredi kartım evde kaldı, yana yattı çamura battı gibi nedenler firmamızda geçersizdir" ifadeleri yer aldı.

İHA

Elazığ'da veresiye nedeniyle mağduriyet yaşayan işletmeci ilginç bir yola başvurdu.

Kıraathane işletmecesi Osman Erdem, müşterilerinin ödemeleri geç yapmalarından kurtulmak için iş yerine bir liste astı.

"Çekim kalmamış, dövizim var..."

Dükkanının giriş kısmındaki listede, oldukça ilginç bahaneler sıralandı.

Dükkan sahibi iş yerine, "Yarın gelirim, sonra uğrarım, haftaya gelirim, maaşı alınca getiririm, bozuğum yok, çekim kalmamış, dövizim var, kredi kartım evde kaldı, yana yattı çamura battı gibi nedenler firmamızda geçersizdir." yazısı astı.

"İyi niyetimizi kullanan kişiler oluyor"

Bazı müşterilerin veresiye ısrarları yüzünden böyle yazı astığını ifade eden Osman Erdem ise durumu şöyle anlattı:

"Veresiye isteyen kişiler yüzünden bizler de zor durumda kalıyoruz. İyi niyetimizi kullanan kişiler oluyor. Sonuçta bizler de esnafız ve ticaret yapıyoruz. Ben de veresiye isteyen ve çeşitli bahaneler sunan kişiler için böyle bir yazı astım." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)