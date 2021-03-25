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- Esenler'de yayaya çarpan sürücü, olay yerinden kaçtı
Esenler'de yayaya çarpan sürücü, olay yerinden kaçtı
- İHA
- 25.03.2021 - 09:51
- Güncelleme : 25.03.2021 - 10:02
Dün 18.45 sıralarında İstanbul'daki Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, cadde hızla gelen otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya uçarak yere düştü.
Arabanın çarptığı kadın ağır yaralanırken, aracın sürücüsü durmayarak olay yerinden uzaklaştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırdı.
KADININ DURUMU CİDDİ
Kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
KAZA ANI KAMERADA
Kadının otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya savrulduğu kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, kadının yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulduğu ve otomobil sürücüsünün durmayarak gittiği görülüyor.
Esenler'de yayaya çarpan sürücü, olay yerinden kaçtı VİDEO