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    Esenler'de yayaya çarpan sürücü, olay yerinden kaçtı

    Cadde üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen kadın, karşıdan gelen otomobilin çarpmasıyla havaya savruldu. Sürücü olay yerinden kaçarken, kadın ağır yaralandı.
    • İHA
    • 25.03.2021 - 09:51
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 10:02
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    Esenler'de yayaya çarpan sürücü, olay yerinden kaçtı

    Dün 18.45 sıralarında İstanbul'daki Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, cadde hızla gelen otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya uçarak yere düştü.

    Arabanın çarptığı kadın ağır yaralanırken, aracın sürücüsü durmayarak olay yerinden uzaklaştı.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırdı.

    KADININ DURUMU CİDDİ

    Kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

    Esenler de yayaya çarpan sürücü, olay yerinden kaçtı #1

    KAZA ANI KAMERADA

    Kadının otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya savrulduğu kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

    Görüntülerde, kadının yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulduğu ve otomobil sürücüsünün durmayarak gittiği görülüyor.

    Esenler'de yayaya çarpan sürücü, olay yerinden kaçtı VİDEO


    Esenler de yayaya çarpan sürücü, olay yerinden kaçtı #2

    Esenler de yayaya çarpan sürücü, olay yerinden kaçtı #3

    Esenler de yayaya çarpan sürücü, olay yerinden kaçtı #4

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