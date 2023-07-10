Fatih'te düzensiz göçmen operasyonu! Sahte pasaportlar yakalandı Sahte pasaport ve kimlik düzenlendiği tespit edilen 2 adrese yapılan operasyonda yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 2 bin 396 adet sahte kimlik, 365 adet sahte pasaport ele geçirildi.

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DHA

Kaçak göçmenler, tüm dünyanın ortak sorunları arasında yer alıyor...

Düzensiz göçe izin vermeyen güvenlik güçleri yurt genelinde denetimleri sürdürüyor.

Bu kapsamda her geçen gün yeni bir operasyon düzenleniyor.

Operasyonun adresi bu kez de İstanbul'un Fatih ilçesi oldu.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" suçu işlendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, Fatih'teki iki ayrı adreste sahte pasaport, kimlik ve vize belgesi imal edildiği belirlendi.

2 adrese operasyon düzenlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "Resmi Belgede Sahtecilik" suçu ile ilgili Fatih'te yürüttükleri çalışmalarda, Molla Gürani ve Kocamustafapaşa mahallelerinde bulunan 2 adreste sahte pasaport, kimlik düzenlendiğini belirledi.

Çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenlendi.

1 kişi yakalandı

Operasyonda, A.K.A.Q. isimli yabancı uyruklu bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından 'resmi belgede sahtecilik' suçundan adliyeye sevk edilecek.

Suç unsurları yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 bin 396 adet çeşitli ülkelere ait sahte kimlikler, 365 adet çeşitli ülkelere ait sahte pasaport, 202 adet çeşitli ülkelere ait sahte vizelere, 844 adet çeşitli ülkelerin hudut kapılarına ait giriş-çıkış silikon mühürleri, 11 adet giriş çıkış aşamalarında kullanılan damga, 3 adet mor ışık cihazı, 3 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet yazıcı, çok sayıda sahte evrak yapımında kullanılan aparat, 1 adet çelik kasa, 5 adet cep telefonu, 185 adet hologram ve filigram, 16 bin 600 lira, 9 bin 590 dolar, 19 bin 975 euro ele geçirildi.

Kaçak göçmenlere pasaport satışı

Şüphelinin, hazırladığı sahte evrak ve belgeleri, yurt dışına gitmek isteyen ya da yurt içinde oturum izni olmayan kaçak göçmenlere para karşılığı sattığı öğrenildi.