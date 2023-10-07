Fatih'te pencereye oturan kız çocuğu yürekleri ağıza getirdi Babası evde uyurken cama çıkan 3 yaşındaki kız çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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İHA

İstanbul Fatih'te panik dolu anlar yaşandı.

Zeyrek Mahallesi’nde 4 katlı binanın 1’inci katında meydana gelen olayda, 3 yaşındaki kız çocuğu babası uyurken evin penceresine oturdu.

Çocuğun pencerede oturduğunu gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye harekete geçti

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven aracıyla çocuğu bulunduğu yerden aldı.

Çevrede bulunan vatandaşlar da çocuğun bir anda dengesini kaybedip düşme ihtimaline karşı binanın önünde örtü açarak önlem aldı.

Çocuk, ailesine teslim edildi

O anlar bir vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına yansıdı. İtfaiye yardımıyla pencereden alınan çocuk ailesine teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)