Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da parkta çocuklar kavga etti! Aileler birbirine bıçakla saldırdı Abone Olun

İstanbul'da parkta çocuklar kavga etti! Aileler birbirine bıçakla saldırdı Parkta oynayan 2 çocuğun kavgasına aileler de karışınca ortalık savaş alanına dönerken bıçakların ve havalı tabancanın kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA İstanbul'un Bağcılar ilçesinde Kirazlı Mahallesi'nde çocukların park kavgasında dehşet yaşandı. Parkta oynayan 2 çocuk arasında sebebi bilinmeyen bir şekilde kavga çıktı. O sırada oradan geçen çocuklardan birinin ağabeyi olayı görüp, çocukların yanına gitti ve bir çocuğu darbetmeye başladı. Ardından darbedilen çocuğun yakınlarının da gelmesiyle büyüyen kavga, ailelerden birinin evinin önüne taşındı. Bıçak ve tabanca havada uçtu 2 aile arasında çıkan kavgada, bıçaklar ve havalı tabanca da kullanılırken bıçaklı 1 kişi, çevre sakinleri tarafından engellendi. Arbede çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. 1 kişi hastaneye kaldırıldı İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Havalı tabancayla yaralanan 1 kişi, ambulans ile hastaneye götürüldü. O anlar kaydedildi Kavga anları, güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Google News

Abone Ol