İstanbul'un Bağcılar ilçesinde Kirazlı Mahallesi'nde çocukların park kavgasında dehşet yaşandı.
Parkta oynayan 2 çocuk arasında sebebi bilinmeyen bir şekilde kavga çıktı.
O sırada oradan geçen çocuklardan birinin ağabeyi olayı görüp, çocukların yanına gitti ve bir çocuğu darbetmeye başladı.
Ardından darbedilen çocuğun yakınlarının da gelmesiyle büyüyen kavga, ailelerden birinin evinin önüne taşındı.
Bıçak ve tabanca havada uçtu
2 aile arasında çıkan kavgada, bıçaklar ve havalı tabanca da kullanılırken bıçaklı 1 kişi, çevre sakinleri tarafından engellendi.
Arbede çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.
1 kişi hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Havalı tabancayla yaralanan 1 kişi, ambulans ile hastaneye götürüldü.
O anlar kaydedildi
Kavga anları, güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi.