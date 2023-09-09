İstanbul'da İETT otobüsü seyir halindeki tramvaya arkadan çarptı Hafta sonu yerli ve yabancı turistin yoğun olduğu Eminönü bölgesinde, seyir halinde olan İETT otobüsü, dönüş yapmak istediği sırada tramvaya çarparak kaza yaptı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA Gün geçmiyor ki İstanbul'da toplu ulaşımlarda arıza ve kaza yaşanmasın. Bu kez yaşanan olay ise alışılmışın dışında. Eminönü bölgesinde seyir halinde olan bir İETT otobüsü, perona girmek için dönüş yapmak isterken kontrolden çıktı. Tramvaya arkadan çarptı Ardından araç T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda seyreden tramvaya arkadan çarptı. Kaza nedeniyle tramvay seferi kısa süre durdu. Hasar oluştu Yaralananın olmadığı kazada araçlarda küçük çaplı hasar meydana geldi. Tramvayın hareket etmesi ile seferler normale döndü. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

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