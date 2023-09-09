AA
Gün geçmiyor ki İstanbul'da toplu ulaşımlarda arıza ve kaza yaşanmasın.
Bu kez yaşanan olay ise alışılmışın dışında.
Eminönü bölgesinde seyir halinde olan bir İETT otobüsü, perona girmek için dönüş yapmak isterken kontrolden çıktı.
Tramvaya arkadan çarptı
Ardından araç T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda seyreden tramvaya arkadan çarptı.
Kaza nedeniyle tramvay seferi kısa süre durdu.
Hasar oluştu
Yaralananın olmadığı kazada araçlarda küçük çaplı hasar meydana geldi.
Tramvayın hareket etmesi ile seferler normale döndü.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)