İstanbul'da korkunç cinayette istenen ceza belli oldu: 2 kez ağırlaştırılmış müebbet Aldatıldığını öğrenerek eşi ve sevgilisini öldüren adam için istenen ceza belli oldu. Mahkemede töre saikiyle kasten öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

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İHA

İstanbul'da yaşanan korkunç cinayet davası sonuçlandı.

Büyükçekmece'de meydana gelen olayda cezaevinden çıkan Mahmut Bike, eşi Adalet Bike'nin başkasıyla ilişkisi olduğunu öğrendi.

Mahmut Bike, 21 Haziran 2021 günü eşinin akıllı saatinden gelen konumu görünce, eşinin ağabeyi Selahattin Erbek'i ve kendi kardeşi Fırat Bike'yi yanına alarak gelen konuma gitti.

Önce bıçakladı sonra silahla vurdu

Parkta eşi Adalet Bike ile Gökhan Denli'yi gören adam, önce Denli'yi bıçaklamış ardından ateş ederek öldürdü.

Selahattin Erbek ise kardeşi Adalet Bike'yi zorla araca bindirerek arabayı hareket ettirdi.

Arabayla ezdiler

Adalet Bike yolda ilerledikleri sırada araçtan düşerken üzerinden Mahmut Bike'nin kardeşi Fırat Bike'nin kullandığı araç geçti ve kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mahmut Bike ile tutuksuz sanıklar Fırat Bike ve Furkan Özcan hazır bulundu. Duruşmaya sanık avukatları da katıldı.

Mütalaa açıklandı

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Büyükçekmece'de 21 Haziran 2021'de gece saat 00.30 sıralarında Gökhan Denli isimli şahsın kesici alet ve 7 adet ateşli silah yaralanması sonucu ölü bulunduğunu aktardı. Savcı, bu olaydan hemen sonra Büyükçekmece D-100 Karayolu üzerinde Adalet Bike'nin derin kesi ve sürtünmeye bağlı sıyrıklar şeklinde hayatını kaybettiğini belirtti.

Sanıkları olay yerine çağırdı

Mütalaada maktül Adalet Bike'nin sanık Mahmut Bike ile evli olduğu açıklandı. Maktül Adalet Bike'nin maktül Gökhan Denli ile ilişkisi olduğu da kaydedilen mütalaada, olay günü Öznur Erbek, Adalet Bike ve Gökhan Denli'nin buluştuğu, zaman zaman sanık Öznur Erbek'in maktullerden uzaklaşarak telefon ile konuştuğu ve diğer sanıkları olay yerine çağırdığı ifade edildi.

Araçtan atıp üzerinden araçla geçtiler

Sanıkların olay yerine Jaguar marka ve bir başka araçla geldikleri de belirtilen mütalaada, fikir ve eylem birliği içerisinde önce Gökhan Denli'nin öldürüldüğü ardından Adalet Bike ile sanıkların araca bindiği, Jaguar marka aracın şoför koltuğuna Fırat Bike, yolcu koltuğuna ise Furkan Özcan'ın oturduğu ardından Büyükçekmece D-100 Karayolu üzerindeyken maktül Adalet Bike'nin araçtan atıldığı belirtildi.

Töre saikiyle kasten öldürme suçundan cezası istendi

Suçun söz konusu iki maktülün arasındaki gönül ilişkisi nedeniyle töre saiki ile işlendiği de mütalaada ifade edildi. Savcı, sanıklar Mahmut Bike, Öznur Erbek, Furkan Özcan ve Fırat Bike'nin ‘töre saikiyle kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istedi. Öte yandan firari sanık Selahattin Erbek'in ise dosyasının ayrılması talep edildi.

"Mütalaa doğrultusunda sanıkların cezalandırılmasını talep ediyorum"

Duruşmada beyanı sorulan Gökhan Denli'nin babası Arap Denli “Maktül olan oğlumun fiziki yapısı dikkate alındığında tek bir kişinin öldürmesi mümkün değildir. Olayda tabanca ve bıçak kullanılması da birden fazla kişinin eyleme dahil olduğunu göstermektedir. Bu nedenle mütalaa doğrultusunda sanıkların cezalandırılmasını talep ediyorum.” dedi.

Sanıklar ise mütalaaya katılmadıklarını söyleyerek savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Duruşma ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mahmut Bike'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, mütalaaya karşı savunma yapması için sanıklara süre verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

2 kez ağırlaştırılmış müebbet talep edildi

Hazırlanan iddianamede Mahmut Bike, Fırat Bike, Öznur Erbek, Selahattin Erbek ve Furkan Özcan hakkında ‘töre saikiyle kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)