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İzmir'de bir hafta önce yıldırım çarpan işçi yüksekten düşüp can verdi

İzmir'de bir hafta önce yıldırım çarpan işçi yüksekten düşüp can verdi İzmir'de inşaatta kalıp ustası olarak çalışan işçi beton mikserinin hortumunun çarpması sonucu 10 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi. İşçinin bir hafta önce de inşaatta çalışırken yıldırım düşmesi sonucu yaralandığı öğrenildi.