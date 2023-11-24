İzmir'de bir hafta önce yıldırım çarpan işçi yüksekten düşüp can verdi

İzmir'in Urla ilçesine bağlı Kuşçular Mahallesi'ndeki bir inşaatta kalıp ustası olarak çalışan İbrahim Erden'e (37) beton mikserinin hortumu çarptı.
Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden Erden, yaklaşık 10 metrelik yükseklikten boşluğa düştü.
Zemine çarparak hareketsiz şekilde kalan Erden'i gören mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi.
Hastanede can verdi
Ağır yaralandığı belirlenen Erden, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı işçi doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Bir hafta önce yıldırım çarpmış
Erden'in bir hafta önce de inşaatta çalışırken yıldırım düşmesi sonucu yaralandığı ortaya çıktı.
Erden'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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