Kadıköy'e otomobil ile gelen 3 hırsız, oto galerideki lüks otomobilin farlarını çaldı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana gelen olayda, otomobil ile gelen 3 hırsız, cadde üzerindeki oto galerinin önünde durdu.

Araçtan inen 2 kişi galerinin otoparkındaki lüks otomobile doğru yönelirken, diğer kişi geldikleri araçta bekleyerek gözcülük yaptı.

10 SANİYEDE SÖKTÜLER

Lüks aracın yanına gelen 2 şüpheli, 10 saniye içinde yaklaşık 70 bin lira değerindeki iki farı söktü. Hırsızlar olay yerinden geldikleri araçla kaçtı.

POLİS GÖRÜNTÜLERİ İNCELEDİ

Sabah oto galeriye gelen Eren Öztunç, lüks otomobilin farlarının olmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, lüks otomobili ve oto galerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Kadıköy'de lüks otomobilden far hırsızlığı VİDEO

"USTALAR BİLE ŞAŞIRDI"

Polis ekipleri hırsızlığı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Galeri sahibi Eren Öztunç, "Gece 01.30 sıralarında bir araç geliyor, sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen. Arabadan inmeleri ile 10 saniyede farı alıp sökmeleri bir oluyor. Çok hızlı bir şekilde hırsızlık yapıyorlar. Sanayideki ustalara sorduk onlar bile şaşkınlık içerisindeler." diye konuştu.











