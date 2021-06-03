Kahramanmaraş’ta evden kaçtı, Diyarbakır’da bulundu

Evden kaçan 12 yaşındaki Gülnaz Ş., Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bulunurken, kaçtığı kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Mağralı Mahallesi’nde yaşayan Emrullah ve Atiye Ş. çiftinin 12 yaşındaki kızları Gülnaz, önceki gün eşyalarını alarak evden kaçtı.

SOSYAL MEDYADAN TANIŞTI

Evden ayrılan kız çocuğundan haber alamayan ailesi, durumu polis ve jandarmaya bildirdi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada kayıp kız çocuğunun Kahramanmaraş’tan Türkoğlu ilçesine, buradan da Diyarbakır'ın Hani ilçesi Abacılar Küme Evleri'nde yaşayan, sosyal medyadan tanıştığı 18 yaşındaki Tuncay K.’nin yanına gittiğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır Hani İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile iletişime geçen Kahramanmaraş emniyeti, yapılan koordineli çalışma sonucu Gülnaz Ş.'yi ve Tuncay K.’yi buldu.

Tuncay K. ile birlikte, annesi ve babası da alıkoyma nedeniyle gözaltına alındı.



