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Kocaeli'de dedeyle torun aynı gün yaşamını yitirdi

Kocaeli'de dedeyle torun aynı gün yaşamını yitirdi Kocaeli'de 80 yaşındaki Alzheimer hastası Abdullah Koç ile 29 yaşındaki torunu Büşra Özay aynı gün hayatını kaybetti. İkisinin de aynı gün vefat etmesi aileyi yasa boğdu.