Mardin'de uzaklaştırma kararı bulunan koca iki çocuğunun gözü önünde eşini öldürdü Mardin'de uzaklaştırma kararı bulunan koca, tartıştığı eşini iki çocuğunun gözü önünde tabancayla ateş ederek öldürdü.

DHA Mardin'in Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi'nde şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ömer Durak (42), 2 çocuğuyla birlikte evine dönen 4 çocuk annesi eşi Semra Durak'la (36) kapının önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ömer Durak, yanında getirdiği tabancayla çocuklarının gözü önünde eşi Semra Durak'a ateş etti. Semra Durak, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken Ömer Durak ise aynı tabancayı başına dayayarak ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastanede can verdi İlk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Semra Durak, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Semra Durak'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü. Ağır yaralanan Ömer Durak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Önceki gün gözaltına alınmış Ömer Durak'ın önceki gün uzaklaştırma kararını bozduğu gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındığı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı iddia edildi. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)