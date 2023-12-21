Mehmet Özhaseki: 1,3 milyar hazine arazisi çiftçilere kiralandı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, hazineye ait 1,3 milyar metrekare tarım arazisinin, yeterli toprağı olmayan 80 bin çiftçiye kiralandığını duyurdu.

DHA

Türkiye'de tarımsal faaliyetlerin artması için art arda adımlar atılıyor.

Tarım Bakanlığı'nın bu yöndeki destek ve hibelerinin yanında yeterli tarım arazisi olmayan çiftçilere de bu yönde destek sağlanıyor.

Hibe ve destek ödemesinden sonra arazi tahsisi

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yazılı açıklamayla, Milli Emlak Genel Müdürlüğü eliyle çiftçilerin tarımsal faaliyette bulunmalarını desteklediklerini belirtti.

Özhaseki, yeterli arazisi bulunmayan 80 bin çiftçiye uygun fiyatlı arazi kiralandığını söyledi.

"Büyük Türkiye hedefimize katkı sunacak"

Bakan Özhaseki, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

1,3 milyar metrekare araziyi 10 yıllığına vatandaşlarımıza uygun bedeller karşılığında kiraladık. Tarım yapmak isteyip toprağı bulunmayan veya çok az bir alanı bulunan vatandaşlarımızın başvurularını değerlendirdik ve 80 bin çiftçimize tahsisleri gerçekleştirdik.



İnşallah burada yetişecek ürünler Türkiye'nin tarımsal üretimine, ihracatına ve büyük Türkiye hedefimize katkı sunacak. Vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)