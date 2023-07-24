Mersin'de çocuğuna şiddet uygulayan Suriye uyruklu baba tutuklandı Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu baba, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DHA

Geçtiğimiz günlerde Mersin'de kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan bir görüntü büyük tepkiye neden oldu.

Paylaşılan görüntülerde bir kişinin çocuğuna şiddet uyguladığı görüldü.

Bunun ardından Akdeniz ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Görüntüleri inceleyen ekipler, kimliği tespit edilen 30 yaşındaki Suriye uyruklu S.S.'yi evinde yakaladı.

Gözaltına alınan S.S.'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin de olayla ilgili çalışma başlattığı bildirildi.

"2 kardeşi hakkında koruma tedbiri kararı talep edildi"

Bakanlığın Mersin İl Müdürlüğü tarafından yapılan ihbarla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan araştırmalar neticesinde ilgili şahsın gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bakanlığımız uzmanlarınca yapılan değerlendirmeler neticesinde şiddete maruz kalan çocuk ve 2 kardeşi hakkında koruma tedbiri kararı talep edilmiş ve adli mercilerce talebimiz kabul edilerek çocuklar Bakanlığımıza ait kuruluşa yerleştirilmiştir.

Şüpheli baba tutuklandı

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Süleyman, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.