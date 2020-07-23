Sapan Bağları Mahallesinde Evin önündeki park halinde bulunan araç kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı.

İstanbul Pendik ilçesi Sapan Bağları Mahallesi Adil Sokak’ta saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, Mesut Torun evinde otururken kurşun seslerine dışarı çıktı.

Aracına baktığında aracın ön kısmında, yakıt deposunda 5 adet kurşun izi ve yerde Av Tüfek mermisi kovanları gördü.

Mesut Torun durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Polis ekipleri geldi.

Pendik'te park halindeki aracı kurşun yağmuruna tuttular VİDEO











POLİS EKİPLERİ GENİŞ ÇAPLI İNCELEME YAPTI

Polis ekipleri aracın etrafına şerit çekerek güvenlik önlemleri aldı. Aracın yakıt deposuna kurşun isabet etmesi üzerine her ihtimal göz önünde bulundurularak İtfaiye ekipleri hazır bekletildi. Olay yeri ekipleri geniş çaplı inceleme yaptı.



Aracı kurşunlanan Mesut Torun, “ Evde oturuyordum, kurşun seslerine dışarı çıktım. Aracıma baktığımda 5 tane kurşun izi gördüm. Araçta bizde olabilirdik. Canımıza kast edebilirlerdi. Emniyet güçleri gerekli çalışmayı yapıyorlar” diye konuştu.

Öte yandan kurşunlamada ölen yada yaralanan olmazken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.



