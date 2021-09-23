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    Taksim’de trafik denetimi uygulandı

    Meydanda uygulama noktası oluşturan trafik ekipleri, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere toplam 8 bin 706 TL para cezası kesti.
    • İHA
    • 23.09.2021 - 12:55
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 13:06
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    Taksim’de trafik denetimi uygulandı

    İstanbul Taksim Meydanı'nda, trafik ekipleri tarafından otomobil ve motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

    Trafik ekipleri otomobil sürücülerinin ehliyet ve ruhsatlarını denetlerken, motosiklet sürücülerinin de kask ve plaka kontrolü yapıldı.

    SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

    Denetimlerde yetersiz ehliyet, yaya ihlali, emniyet kemeri takmamak ve belge eksikliği olan pek çok sürücüye toplam 8 bin 706 TL para cezası kesilirken bir sürücünün de aranması olduğu ortaya çıktı.

    2 TAKSİCİNİN EHLİYETİNE EL KONULDU

    Ayrıca denetimler esnasında müşteri beğenmeyen ticari taksi şoförü de tespit edilerek ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

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