Tokat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil aydınlatma direğine çarparak alev aldı
İHA

Tokat’ın Erbaa ilçesinde trafik kazası yaşandı.

Saat 15.30 sıralarında A.B. idaresindeki araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Orta refüje çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarparak alev aldı.

Ekipler müdahale etti

Kazayı gören emniyet personeli, yangın söndürme tüpü ile müdahale ederek söndürdü.

Olay yerine 112 ekipleri sevk edildi.

İnceleme başlatıldı

Yaralı sürücü, Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)