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    Van polisinden kaçak göçmen operasyonu

    Van polisinden kaçak göçmen operasyonu

    'Dur' ihtarı üzerine izini kaybettirmeye çalışan bir minibüs sürücüsü kovalamacayla yakalandı. Araç içinden çok sayıda göçmen çıktı.
    • 10.05.2022 - 10:52
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 11:16
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    Türkiye genelinde kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar hız kesmiyor...

    Bu kapsamda son olarak Van'da operasyon gerçekleşti.

    Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen dolu bir minibüsü takibe aldı.

    İhtara uymayıp polisi yaraladılar

    Minibüsü takip eden polis ekiplerinin önünü kesmek isteyen ve plakası bulunmayan öncü başka bir araç, kazaya sebep oldu. Kaza sonucu ise 1 polis memuru yaralandı.

    Kovalamacayla yakalandılar

    İHA'nın haberine göre iki araç, dakikalar sonra durduruldu. Araçlardan kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 32 göçmen ile 2 şüpheli çıktı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

    Van’da nefes kesen göçmen kaçakçılığı operasyonu

    Van polisinden kaçak göçmen operasyonu #1

    Van polisinden kaçak göçmen operasyonu #2

    Van polisinden kaçak göçmen operasyonu #3

    Van polisinden kaçak göçmen operasyonu #4

    Van polisinden kaçak göçmen operasyonu #5

    Van polisinden kaçak göçmen operasyonu #6


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