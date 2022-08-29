Van’da töre cinayetinden aranan zanlı yakalandı

Töre cinayetinden 19 yıl 7 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari, JASAT operasyonuyla sahte kimlikle yakalandı.

Van’ın Gürpınar ilçesinde 2020 yılında işlenen töre cinayeti nedeniyle hakkında 19 yıl 7 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari B.B.'nin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT tarafından çalışma başlatıldı.

B.B.'nin, sahte kimlik kullandığı tespit edildi.

Sahte kimlikle yakalandı

DHA’nın haberine göre adresi de belirlenen B.B., operasyonla üzerindeki sahte kimlik ile yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.