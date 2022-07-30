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    Yozgat'ta servis için gittiği evin önünde köpek saldırdı

    Servis yetkilisi Fatih C., müşterisinin evine yaklaştığı sırada kangal cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Fatih C., yaşanan olayda bacağından yaralandı.
    • 30.07.2022 - 15:09
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    Yozgat'ta servis için gittiği evin önünde köpek saldırdı

    Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Küçük Taşlık köyüne giden Fatih C., talihsiz bir olay yaşadı.

    Köydeki müşterisine giden beyaz eşya servis yetkilisi Fatih C., eve yaklaştığı sırada, zincire bağlı kangal cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

    Fatih C., bacağından yaralanırken saldırıdan güçlükle kurtuldu.

    Yaralı hastaneye götürüldü

    Yaralanan Fatih C.'yi, adrese gelen bir arkadaşı Sorgun Devlet Hastanesi'ne götürdü.

    İnceleme başlatıldı

    DHA'nın haberine göre; Fatih C. tedaviye alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Yozgat ta servis için gittiği evin önünde köpek saldırdı #1

    Yozgat ta servis için gittiği evin önünde köpek saldırdı #2


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