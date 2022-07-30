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- Yozgat'ta servis için gittiği evin önünde köpek saldırdı
Yozgat'ta servis için gittiği evin önünde köpek saldırdı
Servis yetkilisi Fatih C., müşterisinin evine yaklaştığı sırada kangal cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Fatih C., yaşanan olayda bacağından yaralandı.
- 30.07.2022 - 15:09
Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Küçük Taşlık köyüne giden Fatih C., talihsiz bir olay yaşadı.
Köydeki müşterisine giden beyaz eşya servis yetkilisi Fatih C., eve yaklaştığı sırada, zincire bağlı kangal cinsi köpeğin saldırısına uğradı.
Fatih C., bacağından yaralanırken saldırıdan güçlükle kurtuldu.
Yaralı hastaneye götürüldü
Yaralanan Fatih C.'yi, adrese gelen bir arkadaşı Sorgun Devlet Hastanesi'ne götürdü.
İnceleme başlatıldı
DHA'nın haberine göre; Fatih C. tedaviye alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.