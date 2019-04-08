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ABD İç Güvenlik Bakanı görevinden ayrılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristjen Nielsen'in görevinden ayrılacağını açıkladı.

AA | 08.04.2019 - 05:27..
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Bakan Nielsjen ile Beyaz Saray'da görüştükten sonra Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen görevinden ayrılacak ve kendisine hizmetleri için teşekkür etmek istiyorum." paylaşımında bulundu.

Trump ayrıca, "Mevcut ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Müdürü Kevin McAleenan'ın İç Güvelik Bakan Vekili olarak atandığını duyurmaktan memnuniyet duyarım. Kevin'e iyi iş çıkaracağı konusunda güveniyorum." ifadesini kullandı.

ABD İç Güvenlik Bakanı görevinden ayrılıyor

GÖÇMENLERE SIĞINMA İZNİ VERMESİ, TRUMP'I RAHATSIZ ETTİ

Amerikan medyasında yer alan iddialara göre, Trump, Nielsen'in Orta Amerika ülkelerinden gelen göçmenlere sığınma başvurusu yapmalarına izin vermeye devam etmesi konusunda rahatsızdı.

Ayrıca, Nielsen'in Beyaz Saray'a istifa etmek üzere gitmediği iddia edilirken Bakanın Beyaz Saray'a Göç ve Gümrük İdaresinin başına yapılan atamalar ve bu birimde yapılan bazı önemli görev değişikliklerini Trump'la görüşmek için gittiği öne sürüldü.

ABD İç Güvenlik Bakanı görevinden ayrılıyor

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