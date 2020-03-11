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Arnavutluk'ta koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

73 yaşındaki kadının, koronavirüsün yanı sıra, kronik kalp ve akciğer hastası olduğu aktarıldı.

AA | 11.03.2020 - 15:47..
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Arnavutluk'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs tespit edilen 73 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiği bildirildi.

ARNAVUTLUK'TAN İLK ÖLÜM HABERİ

Açıklamada ayrıca, yaşlı kadının koronavirüsün yanı sıra, kronik kalp ve akciğer hastası olduğu aktarıldı.

Ülkedeki vaka sayısının bugün 10’dan 12’ye çıktığı açıklanmıştı.

Arnavutluk'ta koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

ENDONEZYA'DA 7 KİŞİDE DAHA KORONAYA RASTLANDI

Endonezya Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, test sonuçlarında 7 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Yurianto, Kovid-19 nedeniyle gözetimde tutulan 2 hastanın iyileştiğini belirterek, ülkede mevcut vaka sayısının 31 olduğu bilgisini paylaştı.

Bu arada, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm vakası olarak kayda geçen 53 yaşındaki yabacı uyruklu kişinin de İngiliz vatandaşı olduğu ve tedavi gördüğü Bali Adası’nda yaşamını yitirdiği belirtildi.

İSVİÇRE'DE 3 ÖLÜ

İsviçre'de Federal Halk Sağlığı Ofisinin (BAG) son verilerine göre, teyitli vaka sayısı düne göre 137 kişi artarak 613 oldu. Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı ise 3 olarak açıklandı.

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