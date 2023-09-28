Adana Demirspor maçının ardındaki gerçek! Herkes onu konuşuyor: Meğer Mert Günok… Süper Lig’in 3. haftasında Adana Demirspor’a 4-2 mağlup olan Beşiktaş’ta gerçek ortaya çıktı. Yediği gollerle taraftarları şoke eden Mert Günok, sosyal medyanın dilinde. Meğer file bekçisi…

ensonhaber.com Süper Lig'de heyecanlı maçlar devam ederken, Beşiktaş son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor. Şenol Güneş yönetiminde beklentilerin altında bir performans sergileyen siyah-beyazlılar, Adana Demirspor maçından da istedikleri sonucu alamadılar. Beşiktaş'ın art arda yediği gollerin ardından, deneyimli kaleci Mert Günok sosyal medyada büyük bir tepki dalgasına maruz kaldı. Günok, yediği hatalı goller nedeniyle sıkça eleştirilere hedef oldu ve binlerce paylaşımın konusu haline geldi. File bekçisi, geçtiğimiz haftalarda Club Brugge maçında sergilediği kusursuz performansla da alkış toplamıştı. Adana Demirspor maçının ardından Mert Günok ile ilgili detay ortaya çıktı. Sakat diziyle maça çıktı! Tecrübeli kaleci, Adana Demirspor maçında 29. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. Günok’un aslında Club Brugge maçından diz ağrıları vardı. Maç öncesi kendi performansını test eden Mert Günok, 29. dakikada daha fazla devam edemeyip sahadan ayrılmak zorunda kaldı ve kaleyi Ersin Destanoğlu'na bıraktı.